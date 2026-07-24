Licata, colto da un malore e travolto da un’auto: muore un uomo di 65 anni

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Tragedia nella notte a Licata, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita in un drammatico episodio sul quale sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Il fatto è avvenuto in via Martinez, nei pressi di piazza Duomo.

In base alle prime informazioni raccolte, il sessantacinquenne sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in strada. Dopo essersi accasciato al suolo, sarebbe stato investito da un’autovettura in transito il cui conducente, probabilmente, non avrebbe notato la sua presenza sulla carreggiata.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare se il decesso sia stato causato dal malore, dall’investimento o dalla concomitanza dei due eventi. Saranno gli ulteriori rilievi e gli eventuali accertamenti medico-legali a chiarire ogni aspetto della vicenda.