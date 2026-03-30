Licata, cede edificio vicino al mare: crollo nella zona Playa, nessuna vittima

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Paura nel pomeriggio di ieri nella zona Playa di Licata, dove una palazzina disabitata è collassata improvvisamente in via Soldato d’Andrea. Il forte rumore provocato dal cedimento è stato avvertito chiaramente dai residenti della zona, generando momenti di allarme.

L’immobile, composto da tre piani e situato a breve distanza dalla costa, risultava già in condizioni precarie. L’area, infatti, è da tempo interessata da fenomeni di erosione marina che mettono a rischio la stabilità degli edifici.

Stando alle prime verifiche, non ci sarebbero persone coinvolte nel crollo. Sul posto sono comunque intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alle forze dell’ordine, che stanno effettuando controlli accurati tra le macerie per escludere qualsiasi presenza.

I soccorritori hanno delimitato l’area per motivi di sicurezza e proseguono nelle operazioni di ispezione. La struttura, già danneggiata nelle settimane precedenti dal ciclone Harry, potrebbe aver ceduto anche a causa delle sollecitazioni subite durante il maltempo.

L’episodio riporta l’attenzione sulla fragilità del litorale e sui rischi legati al progressivo avanzamento del mare, una criticità sempre più evidente lungo diverse zone costiere dell’isola.