Licata, bracciante agricolo investito e ucciso

Un bracciante agricolo romeno di 67 anni, Alexandru Suciu, residente a Licata, è morto perché investito da un autocarro in un fondo agricolo nelle campagne licatesi. Il conducente del mezzo, un immigrato di 25 anni, durante una manovra non si sarebbe accorto del collega, travolgendolo. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. Indagano i Carabinieri della locale Compagnia. La Procura di Agrigento ha avviato un’inchiesta, e ha sequestrato la salma e l’autocarro. Inoltre è stato denunciato a piede libero il titolare dell’azienda, un cinquantenne licatese, e l’immigrato conducente per omicidio colposo in concorso. L’investitore sarebbe stato impiegato irregolarmente.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)