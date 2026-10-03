Licata, avrebbe commesso furti durante misura cautelare: arrestata

È stata arrestata a Licata una quarantenne, Milena Scudera, indagata di aver commesso due furti mentre era sottoposta all’obbligo di firma. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento che ha aggravato la misura cautelare: la donna, dopo le formalità di rito, è stata posta agli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Scudera sarebbe responsabile di due furti commessi il 21 luglio e il 4 settembre. La reiterazione dei reati e la violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria hanno determinato l’aggravamento della misura cautelare.
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