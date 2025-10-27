Licata, arrestato presunto stalker recidivo

A Licata i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un uomo di 25 anni, destinatario di un ordine cautelare di aggravamento della misura firmato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento. Lui ha violato infatti il divieto di avvicinamento alla persona offesa, ovvero l’ex fidanzata, verso la quale avrebbe reiterato atti persecutori e minacce. E’ stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” ad Agrigento
