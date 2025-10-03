Licata, arrestata coppia “stupefacente”

Condividi

A Licata i poliziotti del locale Commissariato hanno arrestato una coppia di coniugi, lui 35 anni, lei 33, per detenzione di droga a fine di spaccio. Nel corso di una perquisizione domiciliare nella loro abitazione al Villaggio dei fiori, indotta da sospetti investigativi, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato quasi 2.6 chilogrammi di cocaina, circa 800 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana e oggetti utili al confezionamento dello stupefacente. Su disposizione della Procura di Agrigento, lui è stato trasferito in carcere, lei ristretta ai domiciliari, Sono assistiti dall’avvocato Gaspare Lombardo.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)