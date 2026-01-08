Licata, a fuoco un capannone

A Licata, in contrada San Michele, un violento incendio è divampato a danno di un capannone utilizzato come deposito di elettrodomestici da un licatese di 45 anni. Alcuni passanti si sono accorti del fumo e hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Hanno lavorato oltre due ore per domare le fiamme. I rilievi investigativi sono stati effettuati dai Carabinieri della locale Compagnia. Indagini sono in corso.
