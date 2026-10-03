Licata, 75enne muore in casa dopo un intervento al cuore: disposta l’autopsia

Condividi

Visualizzazioni 120

È morto all’interno della propria abitazione, a Licata, un uomo di 75 anni, P.F., il cui decesso è avvenuto nella giornata di oggi. A fare scattare l’allarme sono stati i familiari, che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e la Polizia, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso, che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riconducibile a un arresto cardiocircolatorio.

Nell’abitazione è intervenuto anche il medico legale per effettuare una prima ispezione cadaverica. Successivamente, la salma è stata posta sotto sequestro e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Licata.

La Procura ha disposto l’esecuzione dell’autopsia per fare piena luce sulle cause della morte. Un accertamento particolarmente importante anche alla luce di un elemento emerso nelle prime fasi dell’indagine: il 75enne era stato sottoposto appena la scorsa settimana a un intervento chirurgico al cuore.

Sarà quindi l’esame autoptico, insieme agli ulteriori accertamenti medico-legali, a stabilire con precisione le cause del decesso e a verificare se possa esserci un collegamento tra la morte e il recente intervento chirurgico. Al momento, ogni ipotesi resta al vaglio degli inquirenti.