L’IA sta rivoluzionando il mondo della scuola italiana. Aldo Mucci SGS: “Bene il Ministro Valditara”

“L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando positivamente il mondo della scuola italiana, rappresentando una “straordinaria sfida” e un’opportunità per personalizzare la didattica, valorizzare i talenti degli studenti e contrastare la dispersione scolastica – dichiara Aldo Mucci leader del SGS Scuola – Il Ministro Valditara ha promosso attivamente l’integrazione dell’IA, definendola uno strumento prezioso per migliorare l’efficacia dell’insegnamento, soprattutto per gli studenti più fragili, aiutando a individuare lacune, suggerire percorsi di studio personalizzati e accelerare l’apprendimento. Ha però sempre sottolineato che l’IA non sostituirà mai i docenti, che restano il “perno insostituibile” della scuola, basata su relazioni umane, empatia e sensibilità – qualità che la tecnologia non possiede. Iniziative concrete promosse. La sperimentazione nazionale, avviata nell’anno scolastico 2024-2025 in 15 scuole di quattro regioni (Calabria, Lazio, Toscana, Lombardia), con assistenti virtuali per supportare docenti e studenti. I primi risultati sono stati definiti “estremamente incoraggianti” e “positivi”, specialmente per il recupero di studenti in difficoltà e per l’innalzamento delle competenze in italiano, matematica e inglese. Se i risultati biennali saranno confermati, l’IA verrà estesa a tutte le scuole italiane a partire dal 2026. La spesa è di 2 miliardi di euro per la digitalizzazione, 100 milioni per un grande piano di formazione docenti sull’IA, e linee guida ministeriali approvate per prime in Europa. (vedi il summit NextGen AI a Napoli con delegazioni da 40 Paesi) per posizionare l’Italia come leader nell’IA educativa.

Esistono voci critiche, (queste non mancano mai) come interrogazioni parlamentari su privacy e dati degli studenti, o dubbi da parte di alcuni oppositori che temono un’eccessiva dipendenza dalla tecnologia o rischi per l’inclusività. Tuttavia, la posizione ufficiale del Ministero e di Valditara è nettamente favorevole, con enfasi su un uso “governato” dai docenti, etico e complementare all’intelligenza umana. In sintesi, l’IA sta rivoluzionando la scuola italiana in senso positivo, rendendola più inclusiva, personalizzata e moderna, senza mai mettere in discussione il ruolo centrale dell’insegnante e della relazione umana.

Chiediamo al Ministro Valditara – continua Mucci – di andare avanti con determinazione: confermiamo il nostro supporto per l’estensione della sperimentazione e per l’introduzione generalizzata dell’IA a partire dal 2026. Siamo pronti a collaborare attivamente nei tavoli di confronto per garantire che questa innovazione sia etica, inclusiva e rispettosa della privacy, e che accompagni un rafforzamento complessivo della scuola: più risorse per il personale, stabilizzazioni, contrasto alle disuguaglianze territoriali e dignità retributiva per docenti e ATA” – conclude Mucci.