Livia Fanara dell’Accademia dello spettacolo Palladium di Lia Minio, vallettina alla finale di “The voice kids” di Antonella Clerici

La giovanissima Livia Fanara, 8 anni, di Canicattì (AG), è una promessa del canto che si è formata presso l’Accademia dello Spettacolo Palladium di Favara, diretta da Lia Minio. Nonostante studi canto da appena un anno e mezzo, Livia ha già saputo distinguersi grazie al suo talento naturale e alla sua simpatia travolgente.



Appassionata di archeologia e di viaggi culturali, Livia ha conquistato il pubblico di “The Voice Kids” con una straordinaria interpretazione del brano Rumore di Raffaella Carrà. La sua esibizione è stata particolarmente apprezzata dalla conduttrice Antonella Clerici che l’ha invitata a partecipare alla finale del programma come vallettina d’eccezione. Per Livia, che sogna non solo di cantare ma anche di intraprendere la carriera di conduttrice, questa esperienza rappresenta un passo importante verso il futuro. Con la finale, si conclude la terza edizione di “The Voice Kids”, il celebre talent musicale di Rai 1 che dà spazio a giovanissimi artisti dai 7 ai 14 anni.