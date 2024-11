L’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona selezionata dal Ceipes per il PCTO RiseLab: solo 3 scuole in tutta la Sicilia

Condividi

L’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona si conferma scuola d’eccellenza: è, infatti, una delle tre scuole siciliane selezionate per il progetto PCTO RiseLab, creato dal Centro internazionale per la promozione dell’educazione e dello sviluppo (Ceipes).

Grazie a questa sinergia saranno attivati, per 75 alunni del triennio, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) con laboratori virtuali sulla falsariga di quanto finora realizzato dal Ceipes a Palermo.

Il centro RiseLab, nato in un bene confiscato alla mafia in un quartiere periferico del capoluogo siciliano, è un incubatore sociale che crea interventi volti a promuovere l’inclusione sociale e la partecipazione attiva.

L’obiettivo di RiseLab è quello di offrire servizi educativi a diversi target, facendo dell’innovazione sociale il suo punto di forza. Nello specifico, all’interno delle attività di RiseLab trovano spazio un’agenzia per il lavoro, corsi di formazione ed attività educativa, una Biblioteca delle cose, una web radio, un Infodesk sulle opportunità europee, un Cine-Teatro tascabile, un Museo dell’empowerment e un’escape room educativa.

Il Ceipes lavora a livello locale, europeo ed internazionale in sinergia con più di 100 organizzazioni, enti ed istituzioni con l’obiettivo di migliorare metodologie e tecnologie nell’ambito dell’educazione, sviluppare strategie innovative e strumenti partecipativi nel lavoro con giovani ed adulti, nell’ambito della formazione e della ricerca attraverso la cooperazione territoriale ed internazionale.

A livello europeo ed internazionale CEIPES lavora in stretta cooperazione con più di 50 ONG, università ed enti pubblici. L’obiettivo perseguito da tutti i partner è di realizzare un cambiamento positivo e di facilitare la coesione sociale nella salvaguardia dei diritti umani e nella partecipazione attiva di tutti gli individui per la loro piena realizzazione personale e collettiva.

“L’obiettivo principale del PCTO RiseLab – sottolinea la dirigente scolastica dell’I.I.S. Fermi di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio – è di mettere gli alunni nelle condizioni di acquisire e sviluppare strategie innovative che consentano loro di essere competitivi nel mondo del lavoro che si presenta sempre più liquido e fluido – e questo progetto di PCTO realizzato in stretta collaborazione con il Ceipes è un ulteriore tassello nel quadro di formazione globale che offriamo costantemente ai nostri studenti – conclude la dirigente scolastica, Elisa Maria Enza Casalicchio”.