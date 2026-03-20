L’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona consolida la crescita: 190 nuovi iscritti

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Ottimo bilancio di iscrizioni nelle prime classi dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona: sono 190 i nuovi alunni che frequenteranno l’anno scolastico 2026/2027.

I dati evidenziano chiaramente il trend dei precedenti anni scolastici: gli alunni scelgono sempre più i percorsi di apprendimento che sviluppano – sin dal primo anno – competenze spendibili subito nel mondo del lavoro e li trovano agevolmente all’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona.

In cima alle scelte dei giovani studenti ci sono l’indirizzo Socio-sanitario (per il professionale), quello Meccanica e meccatronica ed Elettronica ed elettrotecnica (per il tecnico), a seguire Manutenzione tecnica, Odontotecnico, Ottico e Informatica.

“Le cifre registrate quest’anno ci rendono orgogliosi – sottolinea la dirigente scolastica dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio – e ci permettono di affermare che questo risultato è il frutto della sempre costante attenzione all’ampliamento qualitativo della nostra offerta formativa e alle tendenze del mondo del lavoro”.

Ad avvalorare le dichiarazioni della dirigente scolastica è arrivato per l’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, già due anni fa, il prestigioso accreditamento Erasmus+ che consente agli alunni di svolgere periodi di studio in varie città europee.

“L’accreditamento Erasmus+ – ricorda la dirigente scolastica Elisa Maria Enza Casalicchio – permette di offrire esperienze che aprono strade internazionali alla formazione dei nostri studenti. Pietra d’angolo del nostro Istituto è sempre stata quella di mettere gli alunni nelle condizioni di conseguire una maturazione umana globale ed internazionale”.