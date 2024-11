L’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Condividi

Gli studenti dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, delle sedi di Favara e di Racalmuto, sono, da sempre, in prima linea per eliminare la violenza contro le donne.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono state organizzate molteplici iniziative che hanno coinvolto in massa gli alunni.

Nell’aula magna della sede di Favara è stato organizzato un convegno con l’obiettivo di sensibilizzare e far riflettere gli alunni grazie al contributo di professioniste d’eccezione; alla tavola rotonda sono intervenute infatti, la psicologa e psicoterapeuta in formazione Nadine Gambino e l’avvocato Germana Lentini che, attraverso una lezione partecipata sul tema della violenza contro le donne coinvolto di tutti gli studenti.

A conclusione dell’incontro è stata inaugurata nell’atrio dell’istituto una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, che servirà a ricordare ogni giorno ai ragazzi che si tratta di una battaglia da condurre costantemente.

E per concludere le manifestazioni gli studenti hanno partecipato al Flash Mob organizzato dal Comune di Favara presso la Villa della Pace.

Anche gli alunni della sede di Racalmuto hanno dato vita ad un Flash Mob contro la violenza di genere in piazza Umberto I che ha visto una partecipazione massiva.

“Come da tradizione, ogni anno il nostro istituto organizza e partecipa a diverse iniziative, coinvolgendo studentesse e studenti nel contrasto ad ogni forma di violenza, in coerenza anche con le nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica – sottolinea la dirigente scolastica dell’I.I.S. Fermi di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio. La nostra scuola – conclude la dirigente scolastica – continua la propria azione di formazione, informazione e educazione degli studenti promuovendo una sinergia attiva con il territorio rafforzando, in questo modo, la consapevolezza dei futuri cittadini europei”.