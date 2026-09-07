L’ex pm Ingroia aderisce a Controcorrente

Ad Agrigento, a margine degli Stati Generali di Controcorrente del 5 e 6 settembre, l’ex magistrato Antonio Ingroia ha annunciato l’ingresso nel movimento regionale siciliano fondato da Ismaele La Vardera. Ingroia manterrà i suoi incarichi a capo di Azione Civile e della Fondazione Spazio Legalità. E commenta: “Alla base dell’adesione vi è la condivisione di valori e di una visione politica che pone la legalità come principio centrale e non negoziabile. Metterò a disposizione esperienza e impegno nella difesa della legalità e della Costituzione, con l’obiettivo di sostenere il progetto di cambiamento del movimento, anche in prospettiva nazionale”.
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