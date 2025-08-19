L’ex boss di Racalmuto, Ignazio Gagliardo, rinviato a giudizio

Condividi

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Latina ha rinviato a giudizio l’ex boss di Racalmuto, poi collaboratore della giustizia, Ignazio Gagliardo, 60 anni. E’ imputato di una tentata estorsione aggravata commessa con modalità mafiose per l’aggiudicazione di un immobile all’asta. Le indagini sono state avviate nell’ottobre del 2023 quando un uomo di Latina ha raccontato di avere subito pressioni per vendere, ad un prezzo di mercato inferiore, un appartamento che lui si era aggiudicato all’asta. Gagliardo, insieme ad altri coimputati, avrebbe compiuto dal luglio del 2023 alcuni atti intimidatori contro l’uomo. Peraltro, quando non vi è stato più interesse all’immobile, dallo stesso uomo di Latina sarebbero stati pretesi 12.000 euro per risolvere la contesa. Prima udienza il prossimo 11 novembre.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)