Lettori Cd e Dvd vietati a James Burgio

Il Magistrato di sorveglianza ha rigettato l’istanza presentata dal difensore, l’avvocato Salvatore Pennica, del detenuto al 41 bis nel carcere di Viterbo, James Burgio, 34 anni, di Porto Empedocle, genero del boss Antonio Massimino. L’istanza si riferisce alla possibilità di dotarsi di un apparecchio per ascoltare musica. Il Magistrato ha opposto che Burgio può ascoltare musica anche tramite televisione e radio, consentiti ai detenuti al 41 bis. I lettori Cd e Dvd sono invece vietati per ragioni di sicurezza perché potenziali veicoli di diffusione di messaggi anche in codice. Peraltro Burgio è stato sottoposto al 41 bis dopo che nella sua cella nel carcere di Augusta è stato trovato un telefonino cellulare tramite cui, come emerso dai dati, avrebbe impartito ordini e indicazioni all’esterno.
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