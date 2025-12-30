Lettera di minacce per il sindaco di Calamonaci, Spinelli

Condividi

A Calamonaci, in provincia di Agrigento, è stata trovata al Comune una lettera anonima di minacce rivolte al sindaco, Pino Spinelli. Nella missiva è stato scritto: “Non rompere più a Ribera, pensa al tuo territorio, vedi che i riberesi non siamo calamonacesi, noi agiamo e un bel buco in fronte non te lo leva nessuno, e poi peccato per la tua macchina nuova. Uomo salvato mezzo avvisato”. Già nel luglio del 2022 Spinelli ha ricevuto un’altra lettera di minacce. Indagano i Carabinieri. Si ipotizza che il riferimento a Ribera derivi da uno scuolabus acquistato dal Comune di Calamonaci per consentire ai bambini riberesi di frequentare una scuola locale.