Lettera aperta del direttivo SGS all’assessore Turano: “La scuola siciliana merita rispetto, non possiamo continuare a gestire la scarsità”

I dirigenti SGS hanno inviato una lettera aperta all’assessore regionale all’Istruzione Turano. Il testo: Si parla spesso di riforme, di nuovi programmi didattici e di digitalizzazione, ma esiste un silenzio assordante che avvolge chi, ogni giorno, permette fisicamente l’apertura e il funzionamento delle nostre scuole: il personale ATA –scrive il direttivo SGS- Nella province siciliane,questa invisibilità è diventata ormai insostenibile. Gli ATA non sono semplici numeri su una tabella ministeriale; sono le braccia, le gambe e l’apparato amministrativo che tiene in piedi l’istruzione pubblica in un territorio già profondamente segnato da carenze infrastrutturali e isolamento.

Continuano i dirigenti: “La situazione nelle scuole della nostra Sicilia ha superato il livello di guardia per diversi motivi che non possono più essere ignorati: Carenza Cronica di Organico: I tagli lineari degli ultimi anni hanno ridotto il numero di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici a livelli minimi. In molti istituti, un solo collaboratore deve vigilare su più piani o padiglioni, rendendo impossibile garantire la sicurezza e l’igiene adeguata. LaPrecarietà del Personale: Centinaia di lavoratori vivono nel limbo delle supplenze brevi, senza certezze sul futuro, nonostante anni di servizio dedicato alla comunità. Il Ruolo Educativo Negato: Il personale ATA non “pulisce solo i pavimenti” o “compila carte”. È il primo punto di contatto per gli studenti, è supporto fondamentale per gli alunni con disabilità e presidio di legalità in contesti sociali difficili”.

Ed ancora: “I lavoratori ATA non chiede privilegi, ma rispetto e dignità. La scuola siciliana non può essere considerata una “scuola di serie B”. Il personale ATA merita: Un ampliamento degli organici basato sulle reali esigenze dei plessi, non solo sul numero degli iscritti. La stabilizzazione dei precari che da anni garantiscono la continuità del servizio. Ilriconoscimento economico e professionale commisurato alle crescenti responsabilità”.

Alle famiglie diciamo, quando un collaboratore manca, è la sicurezza dei vostri figli a essere a rischio. Quando una segreteria è bloccata, è l’efficienza di tutta la scuola a risentirne. Il silenzio deve finire. Le istituzioni regionali devono guardare alle province siciliane non come a un fanalino di coda, ma come a una realtà che ha fame di legalità, istruzione e lavoro dignitoso. All’assessore Turano chiediamo di avviare un tavolo tecnico regionale che analizzi le specifiche necessità degli istituti siciliani, al fine di evitare che l’autonomia scolastica diventi, nei fatti, una gestione della scarsità concludono i dirigenti SGS.