Lesioni aggravate alla fidanzata: condannato riberese

Il Tribunale di Sciacca ha condannato, con pena sospesa, un uomo di 34 anni di Ribera imputato di lesioni aggravate allorchè nel 2021 avrebbe picchiato la fidanzata, procurandole la frattura del naso, e avrebbe sferrato un calcio contro il passeggino con su un figlio della ragazza. Lei, tramite l’avvocato Calogero Santangelo, si è costituita parte civile e le è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, da quantificare in sede civile.