Lesioni aggravate alla fidanzata: condannato riberese

Il Tribunale di Sciacca ha condannato, con pena sospesa, un uomo di 34 anni di Ribera imputato di lesioni aggravate allorchè nel 2021 avrebbe picchiato la fidanzata, procurandole la frattura del naso, e avrebbe sferrato un calcio contro il passeggino con su un figlio della ragazza. Lei, tramite l’avvocato Calogero Santangelo, si è costituita parte civile e le è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, da quantificare in sede civile.
Notizie correlate
-
Pietro Miraglia: “Laboratori analisi, fermare lo scempio di un comparto vitale”Condividi Visualizzazioni 136 Un recente decreto di determinazione del budget ha di fatto immobilizzato le strutture,...
-
Accoltellati due giovani tunisini tra Agrigento e RiberaCondividi Visualizzazioni 158 A Ribera è ricoverato nell’ospedale “Fratelli Parlapiano” nel reparto di Chirurgia un immigrato...
-
Aldo Mucci (SGS): “Aumentare il potere di acquisto degli stipendi dei lavoratori della scuola”Condividi Visualizzazioni 464 Una cosa è certa, il potere d’acquisto è inversamente proporzionale ai prezzi. Se i...