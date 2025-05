Leonardo Aucello lancia #RealmonteFutura: “Una città costruita insieme ai cittadini”

Condividi

Un nuovo modo di fare politica. Un modo diverso di immaginare il futuro. Un progetto che nasce dal cuore e si nutre dell’ascolto vero. Leonardo Aucello, candidato sindaco di Realmonte, ha presentato ufficialmente #RealmonteFutura, un’iniziativa civica che vuole essere molto più di un programma elettorale: vuole essere un patto d’amore con la sua comunità.

“Voglio essere un sindaco vicino alle persone, dentro le loro vite, accanto ai loro sogni e alle loro difficoltà. Voglio essere un sindaco per la gente e tra la gente”, Per questo nasce #RealmonteFutura: uno spazio aperto, accogliente, dove ogni cittadino può dire la sua, proporre, condividere, costruire con noi il domani di Realmonte.” Queste le parole di Aucello, che con grande emozione ha raccontato la sua visione: una città che cresce insieme ai suoi abitanti, dove nessuno resta indietro e ogni voce conta.

#RealmonteFutura è una chiamata all’azione collettiva, fatta di incontri pubblici, assemblee aperte, e anche di uno sportello digitale dove chiunque potrà inviare segnalazioni, idee, desideri. “Le idee migliori non nascono sempre nei palazzi, ma tra la gente, nelle piazze, nei bar, nelle famiglie. E io voglio portarle dentro il Comune, trasformarle in azioni concrete.”

Già nel primo incontro con la cittadinanza, si è parlato di temi che toccano il cuore del paese: valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturalistico, rigenerazione degli spazi urbani, servizi sociali più vicini a chi ne ha bisogno, politiche giovanili che guardano davvero al futuro.

Aucello non si presenta da solo: al suo fianco una squadra di candidati consiglieri preparati, motivati, ma soprattutto uniti da un profondo amore per Realmonte. Persone diverse, ma con un obiettivo comune: dare voce a chi non l’ha mai avuta, fare della partecipazione un motore di cambiamento reale.

“Governare non significa comandare: significa servire. E io voglio servire questa comunità, con umiltà, con coraggio, con passione.” Così conclude Aucello, lanciando un messaggio forte e sincero: il futuro di Realmonte si costruisce insieme, giorno dopo giorno, ascoltando ogni voce, accogliendo ogni sogno.

#RealmonteFutura è più di un’idea. È un abbraccio alla città. È la promessa di un cambiamento che parte dal cuore.