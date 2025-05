Leonardo Aucello e la sfida europea: fondi UE per il futuro del Territorio

Condividi

Un’importante occasione di confronto e approfondimento sui fondi europei e sulle opportunità che questi rappresentano per il territorio. Sabato 17 maggio alle ore 18:30, presso l’Osteria dei Folli, si terrà l’evento dal titolo “Un ponte con l’Europa: i fondi UE per la crescita del territorio”.

L’iniziativa è promossa da Leonardo Aucello, candidato sindaco di Realmonte, ed è pensata per informare cittadini e amministratori locali su come accedere alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea e come queste possano essere utilizzate realmente per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale della comunità.

Interverranno personalità di rilievo del panorama politico italiano ed europeo:

, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Leonardo Aucello , candidato sindaco di Realmonte,

, candidato sindaco di Realmonte, On. Giuseppe Lupo, eurodeputato del gruppo S&D.

Un momento di dialogo aperto alla cittadinanza, utile a comprendere meglio le prospettive offerte dai fondi UE e a costruire una visione condivisa per il futuro ma soprattutto per dimostrare che con una guida competente e preparata si può diventare protagonisti in Europa. La partecipazione è libera.

Appuntamento quindi a sabato 17 maggio alle 18:30 all’Osteria dei Folli.