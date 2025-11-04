L’energia di EgoGreen arriva anche in Sardegna

Siamo felici di annunciare l’apertura del nuovo EgoPoint di Monastir (CA), in Via Nazionale, 94: un punto di riferimento per chi cerca consulenza reale su luce, gas ed efficienza energetica.
Nel nostro EgoPoint vogliamo essere vicini alle persone, offrendo ascolto, soluzioni sostenibili e un supporto concreto per rendere l’energia più semplice e vantaggiosa.
Vieni a trovarci! Ti aspettiamo per scoprire insieme come risparmiare, scegliere meglio e contribuire al futuro dell’energia pulita.
Con questa apertura, EgoGreen continua a crescere e a rafforzare la propria presenza sul territorio, portando anche in Sardegna la sua missione di sostenibilità, innovazione e risparmio.