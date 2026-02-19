L’Empedocle conquista il cielo: studenti tra i vincitori nazionali

Condividi

Grande successo per il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento, guidato dalla D.S. Prof.ssa Marika Helga Gatto.

La I A di potenziamento di matematica è tra le vincitrici del concorso nazionale “Guardare il cielo con nuovi occhi – I raggi gamma e i telescopi Cherenkov”, promosso da Istituto Nazionale di Astrofisica e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Con il progetto “La luce Cherenkov – l’orma blu dell’universo”, gli studenti Amelie Corsini, Alida Traversa e Flavio Volpe, seguiti dalle docenti prof.ssa Lattuca e prof.ssa Triassi, hanno spiegato in modo pratico il fenomeno attraverso esperimenti, modellini e Arduino.

Prossimo appuntamento il 27 marzo 2026 alla Città della Scienza per la finale nazionale.

Orgoglio e talento che fanno brillare l’Empedocle.