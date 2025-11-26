 Lello Analfino e Lia Rocco al teatro da camera

Condividi

Lello Analfino partecipa e conclude il 22 maggio del 2026 la 9.na Stagione del Teatro da camera 2025-2026 al Circolo culturale Empedocleo di Agrigento.

Il performer,beniamino assoluto del pubblico siciliano ,presenterà in esclusiva lo spettacolo one show man “Cocci d’amuri remeber?”,

tra canti,recitazioni e video con un’intervista a ruota libera a cura di Mario Gaziano.

Sarà pure presente sulla scena il 24 aprile del nuovo anno la grande Lia Rocco, protagonista di straordinario successo del teatro agrigentino con lo spettacolo “NANNARELLA:un viaggio d’amore” omaggio alla grande Anna Magnani

con monologhi da Tennessee Williams (/La Rosa tatuata e Pelle di Serpente) e di Pier Paolo Pasolini (Mamma Roma).

A Marzo, il 27, sarà la volta dell’applauditissimo Sandro Re in “RERIDENS” itinerario umoristico e amarostico che propone testi non noti da Pino Caruso a Salemme, Aldo Fabrizi,Proietti, Gassmann,e Giorgio Gaber.

Pirandello sarà proposto con un “Così è,se vi pare” in chiave triller il22 febbraio ‘26 con la regia e la interpretazione di Giuseppe Gramaglia.

Il teatro in lingua siciliana sarà il 30 gennaio ‘26 dallo compagnia affermatissima di Alfio Russo in “Si capitassi a tia?” di Nino De Maria (autore di Cuori Ribelli da cui ietro Germi trasse il soggetto de Il cammino della sèperanza). Un Natale contemporaneo 2025, il 19 dicembre, è proposto da “Ombre scolpite” scritto e diretto da Alfonso Gueli, il più prolifico narratore-drammaturgo agrigentino.

Ad aprire la nona stagione, venerdì prossimo 29 novembre, sarà l’attore sanrenese di origine fortemente agigentina Gioacchino Logico con uno spettacolo effervescente “ANTIEROI, FUORIDITESTA e PENSATORI TRISTI” itinerario scenico umoristico da grandi scrittori nazionali con variazioni

estemporanee.

La direzione artistica è sempre di Giuseppe Adamo (presidente del circolo culturale Empedocleo) e Mario Gaziano direttore del Pirandello stable festival.

In scena gli attori e gli artisti della compagnia del’ elegante Circolo

diventato il principale spazio di riferimento culturale, tra i più importanti in Sicilia:

e con Rosa La Franca Maria Fantauzzo Lia Cipolla Patrizia Camera Lina Roberta Gueli Laura Russo Alfonso Marchica Lillo D’Aleo Massimo Agozzino.

Partecipazioni straordinarie:

Maestro Domenico Mannella con Ottetto Coro Terzo Millennio,

dell’intramontabile chansonier Tonino Migliaccio con Pietro Puma e con il folk singer Gioacchino Marrella e il trio folk di Riccardo Cacicia con Viottorio Lauricella.