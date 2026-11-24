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Un turista olandese di 56 anni ha contratto un’infezione polmonare da Legionella Pneumophila dopo aver soggiornato in una struttura alberghiera del Villaggio Mosè, ad Agrigento. Il caso ha fatto scattare gli accertamenti dell’Asp e del Comune per individuare con precisione l’origine del batterio e scongiurare ulteriori rischi.

L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe attualmente in buone condizioni di salute. La vicenda, tuttavia, ha richiesto l’attivazione delle procedure sanitarie previste, con il coinvolgimento anche dell’Istituto superiore di sanità.

I primi campionamenti effettuati dall’Asp hanno rilevato la presenza della Legionella in un campione d’acqua prelevato dal rubinetto di fornitura diretta Aica dell’albergo. L’impianto è collegato a una condotta idrica che serve diverse strutture ricettive della zona.

Da qui la decisione di estendere le verifiche. A partire da oggi, su disposizione dell’Azienda sanitaria provinciale e del Comune, Aica procederà a una serie di campionamenti lungo la cosiddetta «Condotta degli Alberghi», alimentata dal serbatoio idrico di Cozzo Mosè.

L’obiettivo è stabilire se la contaminazione sia circoscritta al contatore o all’impianto interno della singola struttura oppure se il batterio sia presente anche nella rete di distribuzione che rifornisce gli altri alberghi.

Al momento non vengono segnalati rischi per la popolazione residente. Gli ulteriori controlli serviranno comunque a fare piena chiarezza sulla situazione e a garantire la sicurezza delle strutture ricettive interessate.

La Legionella si trasmette principalmente attraverso l’inalazione di minuscole goccioline d’acqua contaminate, non attraverso il semplice consumo di acqua e neppure da persona a persona.