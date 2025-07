Legata a motivi di gelosia la violenta rissa con accoltellamento di sabato notte in spiaggia

Condividi

Il giovane rimasto ferito è di nazionalità egiziana e non è in pericolo di vita

MENFI. E’ un giovane di nazionalità egiziana il ferito nella rissa di sabato sera a Porto Palo di Menfi. Sarebbe stato aggredito e accoltellato in spiaggia. Trasportato prima all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e poi al San Giovanni di Dio di Agrigento, risulta ancora ricoverato ma non in pericolo di vita. Sull’episodio hanno avviato le indagini i militari della Guardia costiera. Il giovane sarebbe stato aggredito sull’arenile da un gruppo coetanei locali. Alla base della violenza un presunto sguardo nei confronti di una ragazza che avrebbe scatenato la gelosia sfociata l’aggressione.