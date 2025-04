Legacoop Sicilia:Il forte settore vitivinicolo regionale escluso dal bando relativo alla Misura 23 –“Calamità naturali 2024” nell’ambito del PSR Sicilia 2014-2022

Condividi

Il presidente di Legacoop Sicilia, Filippo Parrino ed il responsabile Reg.le di Legacoop Agroalimentare, Domenico Pistone, si sono rivolti all’ assessore Reg.le all’Agricoltura prof. Salvatore Barbagallo, per chiedere l’estensione dei benefici del bando della misura 23 ” Calamità naturali 2024 al settore vitivinicolo. In particolare Parrino e Pistone, in rappresentanza di Legacoop, hanno dichiarato, la siccità che ha colpito la Sicilia nel 2024 ha rappresentato un duro colpo per tutta l’economia agri cola ed agroalimentare. Escludere da una misura finalizzata alla tutela dei nostri produttori e delle nostre imprese il comparto vitivinicolo rappresenta una scelta insensata e priva di logica. Come altri comparti, infatti, il vitivinicolo rappresenta un pezzo fondamentale

del sistema produttivo agricolo, tali scelte innescano una pericolosa guerra tra poveri che rischia di avere conseguenze sul piano economico oltre che sociale. Il sistema vitivinicolo cooperativo siciliano, infatti, si fonda sulla presenza di tanti piccoli produttori che sarebbero, ancora una volta penalizzati, alla luce del fatto che la crisi da siccità ha pesantemente colpito anche loro.

In questo senso, hanno proseguito Parrino e Pistone l’esclusione del settore vitivinicolo appare gravissima, nonostante sia stato tra i più colpiti dalla siccità che ha devastato la Sicilia a partire dal 1° gennaio 2024.

Le perdite subite dalle aziende vitivinicole sono state ingenti e ampiamente documentate, soprattutto nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo.

L’assenza di ogni sostegno al settore del vino è ingiustificabile, pregiudizievole ed iniqua.

Per questi motivi, chiediamo, hanno concluso Parrino e Pistone chiediamo al Governo della Regione di rivedere il bando estendendone i benefici anche al comparto vitivinicolo.