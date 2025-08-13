Legacoop Sicilia – Legacoop Agroalimentare e Pesca: “Emergenza idrica in Sicilia: dighe inutilizzate, sprechi, e l’appello alla responsabilità e al cambiamento”

Condividi

«La situazione è ormai insostenibile: dighe non collaudate o solo sulla carta, acqua riversata in mare, infrastrutture che cadono a pezzi, mentre i cambiamenti climatici fanno esplodere la siccità e il fabbisogno agricolo», affermano Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia, e Domenico Pistone, responsabile Legacoop Sicilia Agroalimentare e Pesca.

In questo senso, i rilievi della Corte dei Conti rappresentano uno specchio della crisi;

La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, ha approvato la bozza di referto sulla gestione dell’emergenza idrica – con convocazione al contraddittorio entro settembre 2025 – evidenziando criticità strutturali e gestionali diffuse .

La delibera condanna ritardi cronici: su 45 grandi invasi, solo 18 sono pienamente operativi, 20 subiscono limitazioni (10 per mancato collaudo, 10 per questioni di sicurezza), e 7 risultano fuori uso o in costruzione . Una parte rilevante della capacità potenziale — stimata in 1,1 miliardi di metri cubi — è inutilizzabile, con una disponibilità reale ridotta al 67% .

La Corte denuncia l’assenza di manutenzione, l’accumulo di sedimenti che riduce drasticamente i volumi immagazzinabili, l’inefficacia gestionale, l’elevata morosità, perdite distributive, frammentazione istituzionale e scarsa trasparenza nelle concessioni e nei ruoli di gestione .

Un quadro allarmante che conferma le nostre denunce. Questi dati confermano quanto denunciamo da tempo: spreco intollerabile di risorsa preziosa, incapacità di sfruttare le infrastrutture esistenti, e l’assenza di una strategia organica che metta al centro il bene comune e il futuro sostenibile.

Alla luce di tutto ciò, ribadiamo con forza che servono interventi immediati e sistemici come un piano straordinario di manutenzione e pulizia degli invasi, per restituire capacità e sicurezza.

Riforma della governance idrica, con chiara separazione tra concedente e gestore e maggiore coordinamento tra enti (DAR, consorzi, Siciliacque, ecc.).

Riduzione delle perdite e della morosità, con investimenti mirati sui sistemi di adduzione e distribuzione.

Politiche integrate di tutela ambientale, agricoltura sostenibile e adattamento climatico, a partire dal riuso delle acque reflue e tecnologie di risparmio.

Massima trasparenza e responsabilità nella programmazione e gestione, anche alla luce del prossimo contraddittorio con la Corte dei Conti.

«Non è più possibile restare immobili – concludono Parrino e Pistone –. L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita, per il lavoro e per la sopravvivenza dei nostri territori. Serve coraggio politico, coesione sociale e impegno vero.»