Le “variabili” intorno al rimpasto del governo regionale

Ricorrono delle variabili in riferimento al rimpasto del governo regionale. Infatti, ormai è pacifico che si attenderà il 20 aprile, quando il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo deciderà se rinviare a giudizio l’attuale assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, cha ha optato per il rito ordinario. Amata è in quota Fratelli d’Italia. E il partito della Meloni punterebbe all’assessorato alla Sanità e anche alla direzione della Pianificazione strategica dell’assessorato, che è l’incarico appena ricoperto da Salvatore Iacolino. Per quanto riguarda invece le deleghe dei due assessori cuffariani estromessi, ovvero Messina agli Enti Locali e Albano alle Politiche, Schifani, che al momento le trattiene ad interim, le assegnerà entro marzo, come da lui stesso annunciato.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)