Le spiagge e il mare nelle Rsa e Centri riabilitazione

Intesa all’assessorato regionale a Territorio e Ambiente: gli ospiti delle Rsa e dei Centri di riabilitazione si recheranno virtualmente lungo le coste dell’isola.

“Se la montagna non viene da Maometto, Maometto andrà alla montagna”: sarà più o meno così nelle Residenze sanitarie assistenziali e nei Centri di riabilitazione in Sicilia. Infatti, se gli ospiti non saranno in grado di recarsi in spiaggia e al mare, indosseranno sul viso un apparecchio digitale tramite cui, per miracolo tecnologico, si immergeranno virtualmente tra le coste dell’isola. L’assessore regionale a Territorio e ambiente, Giusi Savarino, ha firmato un accordo con Confindustria e l’Arpa protezione ambiente. E da subito gli aderenti del comparto socio – sanitario di Confindustria saranno dotati di binocoli audio e video digitali fruibili in modalità virtuale e immersiva. Sarà così possibile un viaggio lungo oltre un migliaio di chilometri di coste, tra insenature e spiagge di sabbia dorata, e fondali mediterranei tra varietà di flora e fauna marina. E l’assessore Savarino commenta: “Portiamo il mare a chi a mare non può andare. Con questa iniziativa vogliamo regalare momenti di gioia e svago agli anziani e ai disabili ospiti di Rsa e Centri di riabilitazione, e lo facciamo con un viaggio in modalità virtuale tra le bellezze del mare siciliano, sfruttando le potenzialità della tecnologia digitale. Il governo Schifani guarda con grande sensibilità al mondo dei fragili e alle loro esigenze. E questa iniziativa nasce con la consapevolezza di dare loro un’occasione per uscire, almeno virtualmente, dai luoghi di cura, alleggerendo il peso della permanenza, talvolta prolungata”.