Le ricerche di Marianna Bello proseguiranno oltre domenica prossima

A Favara, contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi da fonti che hanno citato la normativa in materia sul termine massimo, le ricerche di Marianna Bello a Favara proseguiranno oltre domenica prossima 12 ottobre. Le attività procedono infatti senza sosta. Sono stati svuotati ben 22 accumuli di acqua. Le ruspe hanno scavato nel raggio di cento metri dal deputare. A lavoro anche due cani molecolari. Nei locali della Tenenza dei Carabinieri si è svolto un confronto operativo e tecnico tra tutte le forze attualmente impegnate nella ricerca della donna trascinata dalla corrente d’acqua alimentata dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla città lo scorso primo ottobre.