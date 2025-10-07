Le ricerche di Marianna Bello proseguiranno fino a domenica prossima

Condividi

Visualizzazioni 382

A Favara, nel centro di coordinamento delle ricerche in via Olanda, si è appena riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Salvatore Caccamo. E’ stato discusso lo stato attuale delle ricerche di Marianna Bello, la donna di 38 anni trascinata dalla corrente d’acqua provocata dal nubifragio abbattutosi in città lo scorso primo ottobre. Le attività proseguiranno almeno fino a domenica prossima, 12 ottobre, dunque oltre i 9 giorni previsti secondo protocollo. A lavoro anche la Guardia Costiera, nel tratto di mare tra Agrigento, Palma di Montechiaro e Licata. Nel vallone di Favara, nei pressi del depuratore, domani è atteso un gruppo di cani molecolari dei Carabinieri provenienti dalla Toscana. Vigili del fuoco e Protezione proseguono a svuotare i pozzi. Nei giorni scorsi sono stati rivenuti il telefonino, la borsa, una borraccia d’acqua, un portafoglio con all’interno la foto di uno dei figli, e una giacca nera Adidas.