Le Regioni costiere, come la Sicilia, sindacheranno sugli impianti offshore

Condividi

Visualizzazioni 146

Le Regioni costiere renderanno un parere preventivo nel merito delle autorizzazioni, da parte dello Stato, a installare parchi eolici marini galleggianti. Così è stato disposto all’atto della conversione del decreto “Bollette” appena approvato dal Parlamento. La Regione Siciliana, unica tra le Regioni italiane, ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale il decreto legislativo 190 del 24 novembre 2024 che ha escluso le Regioni da ogni forma di consultazione nel procedimento autorizzativo degli impianti cosiddetti offshore.

Schifani commenta: “Siamo soddisfatti per la modifica di una norma che violava l’autonomia sancita dallo Statuto speciale della Sicilia e interferiva con competenze regionali esclusive, come la gestione delle risorse ittiche e della pesca, settore strategico per la nostra economia. Ringrazio il ministro Pichetto Fratin, che ho incontrato nelle scorse settimane per spiegare le nostre ragioni: il coinvolgimento di territori e categorie produttive è essenziale per una pianificazione condivisa e sostenibile. Apprezzo che la nostra richiesta sia stata accolta, con beneficio per tutte le Regioni che potranno dare il loro contributo alle decisioni in materia”.