Le Ferrari del Club “Gilles Villeneuve” alla scoperta della Costa del Mito

Motori d’eccellenza e patrimonio culturale si incontrano lungo uno degli itinerari più affascinanti della Sicilia. Sabato 31 gennaio il Club Ferrari “Gilles Villeneuve” di Palermo torna protagonista con un esclusivo tour che attraverserà la Costa del Mito, tra panorami iconici, storia e grande passione automobilistica.

La carovana del Cavallino Rampante partirà in mattinata da Palermo, facendo rotta verso Castelvetrano e Selinunte, per poi raggiungere Palma di Montechiaro, località profondamente legata ai luoghi del Gattopardo. Intorno alle 12, le vetture sfileranno nel centro cittadino e saranno esposte ai piedi della scalinata della Chiesa Madre, offrendo a residenti e visitatori un colpo d’occhio di grande suggestione.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, il tour proseguirà verso Agrigento. Qui le Ferrari attraverseranno le vie del centro prima di essere accolte all’interno della Villa Bonfiglio, dove resteranno in mostra, attirando curiosi e appassionati di tutte le età.

Il rientro verso Palermo, previsto per la giornata di domenica, sarà arricchito da un’ulteriore tappa a Canicattì, confermando il carattere itinerante e partecipativo dell’iniziativa.

«La presenza delle Ferrari sulla Costa del Mito rappresenta ancora una volta una straordinaria occasione di valorizzazione del territorio», sottolinea Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi. «Un evento capace di coniugare accoglienza, promozione e coinvolgimento della comunità locale».

Un appuntamento che celebra l’eccellenza del Made in Italy, rafforza l’attrattività turistica del territorio e ribadisce il fascino senza tempo della Valle dei Templi come cornice ideale per eventi di grande richiamo.