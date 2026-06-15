Le agenzie internazionali premiano la regione

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Pochi giorni dopo il giudizio positivo di Standard & Poor’s, anche Fitch rilancia per la Sicilia il rating, ovvero la credibilità finanziaria della Regione.

Pochi giorni dopo il giudizio positivo di Standard & Poor’s, anche Fitch rilancia per la Sicilia il rating, ovvero la credibilità finanziaria della Regione, elevando l’outlook, ossia le prospettive sul futuro andamento del rating, da stabile a positivo, e confermando il punteggio BBB nella valutazione a lungo termine. Il giudizio di Fitch si inserisce in una serie di riconoscimenti internazionali che nel 2025 hanno segnato una svolta per la finanza regionale. La Sicilia, infatti, l’anno scorso ha tagliato un traguardo storico conquistando in meno di un anno il salto da BBB- a BBB+ nella valutazione di Standard & Poor’s, mentre Moody’s ha migliorato l’outlook da stabile a positivo. La Regione ha registrato un aumento significativo delle entrate tributarie e una riduzione del debito a un ritmo superiore alle attese: due elementi che le agenzie hanno indicato come fattori determinanti nei loro giudizi. Il presidente della Regione, Renato Schifani, non nasconde entusiasmo e commenta: “Quando le principali agenzie mondiali convergono sullo stesso giudizio, il messaggio è inequivocabile. Questo riconoscimento non arriva per caso, ma riflette una traiettoria chiara, una crescita costante e virtuosa ormai consolidata.

Fitch sottolinea una riduzione del debito più rapida del previsto e apre alla possibilità di un ulteriore miglioramento del rating nei prossimi mesi. Ciò significa una Sicilia più solida, più affidabile e credibile sui mercati. E i numeri confermano questa direzione: negli ultimi cinque anni il Prodotto interno lordo della nostra Isola è cresciuto del 20% in più della media nazionale, le entrate sono aumentate di 5 miliardi in tre anni e, secondo Svimez, l’occupazione tra il 2022 e il 2024 è cresciuta più del doppio rispetto al centro-nord. Si tratta di risultati che sono frutto di una strategia economica coerente e rigorosa. Continuiamo su questa linea per costruire uno sviluppo duraturo per i siciliani.”

Angelo Ruoppolo (Teleacras)