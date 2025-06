L’Azienda Siciliana Trasporti gestita in house

Condividi

La giunta regionale ha approvato le proposte degli assessori all’Economia, Alessandro Dagnino, e alle Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Aricò, per la trasformazione in house dell’Ast, l’Azienda Siciliana Trasporti. Con la stessa delibera è stato affidato alla società partecipata il servizio di trasporto pubblico sulle tratte non incluse nei quattro lotti già assegnati tramite gara pubblica lo scorso marzo. Il sistema complessivo gestirà 63 milioni di chilometri annui per un periodo di 9 anni. Tra i 63, 12,35 milioni di chilometri saranno di competenza diretta dell’Ast. Schifani afferma: “Questo atto sancisce il coronamento dell’opera di salvataggio e rilancio dell’Ast, fortemente voluta dal mio governo attraverso la trasformazione dell’azienda in house e il piano di risanamento varato alla fine dello scorso anno. Abbiamo salvaguardato un patrimonio di esperienza e di servizio ai viaggiatori che adesso valorizziamo per mantenere attive tratte non assegnate con i bandi. Si tratta di linee che, pur nella loro bassa redditività, sono essenziali per collegare al resto della Sicilia zone poco servite o marginali, esaltando quindi il ruolo di servizio pubblico dell’azienda”.