“Lavoro”, raffica di ispezioni a Lampedusa

A Lampedusa i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento hanno ispezionato 10 cantieri edili. Hanno denunciato 10 persone, tra committenti, imprenditori e professionisti coordinatori della sicurezza dei lavori. Tra le violazioni più ricorrenti sono state infatti rilevate pecche sulle protezioni, ponteggi e piano operativo di sicurezza. Controllati 21 lavoratori: 4 sono risultati irregolari, 1 in nero. Sanzioni per un totale di circa 80.000 euro. Sospese le attività di 4 cantieri. I controlli proseguiranno in tutta la provincia.