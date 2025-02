Lavoro nero in Sicilia, nel 2024 l’Inps ha scoperto 577 impiegati fantasma e 8.900 irregolari

Condividi

Consuntivi Inps in Sicilia nel 2024: otre 62 milioni di euro di crediti Inps accertati (fra contributi evasi, interessi e sanzioni), 5.131 rapporti di lavoro fittizi (simulati al fine di percepire indebite prestazioni da parte dell’Inps), 577 lavoratori in nero e oltre 8.900 irregolari scoperti. Anche con i circa nuovi 70 ispettori entrati in servizio, sono stati eseguiti controlli soprattutto sul terziario, sulle case di riposo e le aziende che gestiscono i rider. Il direttore Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia, afferma: “E’ un risultato a cui hanno contribuito, in misura decisiva, alcune significative campagne ispettive, condotte anche con l’ausilio dei corpi ispettivi di altri enti e delle forze dell’ordine, mirate a colpire fenomeni aventi dimensioni particolarmente accentuate a livello locale, che si sono aggiunte alle ordinarie indagini innescate dalle denunce dei lavoratori o dalle segnalazioni di possibili frodi provenienti dall’interno degli uffici”.