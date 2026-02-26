Lavoro nero e alimenti non tracciati: sospesa attività sulla spiaggia di San Leone

Condividi

Operazione della Guardia di Finanza di Porto Empedocle sul litorale agrigentino. I militari della Sezione Operativa Navale hanno accertato gravi irregolarità all’interno di un’attività di ristorazione situata sul demanio marittimo, nella zona balneare di San Leone.

Al momento del controllo, le Fiamme Gialle hanno riscontrato la presenza di 8 lavoratori non regolarmente contrattualizzati, pari a oltre il 60% del personale impiegato. Per il titolare dell’esercizio è scattata una maxi-sanzione amministrativa che può arrivare, nella misura massima, fino a 90.000 euro.

Contestualmente è stata inoltrata segnalazione all’Ispettorato del Lavoro per la sospensione dell’attività commerciale, considerata l’elevata percentuale di personale irregolare presente sul posto.

Nel corso dell’ispezione, condotta anche a tutela della sicurezza alimentare dei clienti, i finanzieri hanno rinvenuto circa 200 chilogrammi di alimenti pronti per la somministrazione, privi di qualsiasi etichettatura utile a garantirne tracciabilità e provenienza.

I prodotti, inoltre, si trovavano in evidente cattivo stato di conservazione. Il personale del servizio igiene dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ne ha accertato la non idoneità al consumo umano, disponendone il sequestro e la successiva distruzione. Al proprietario del locale è stata contestata un’ulteriore sanzione amministrativa di circa 4.500 euro.

Le verifiche, effettuate congiuntamente agli operatori del servizio veterinario e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’A.S.P., hanno evidenziato carenze igienico-sanitarie nei locali adibiti alla preparazione delle pietanze.

Tali criticità hanno comportato un’ulteriore sospensione dell’attività di ristorazione e l’imposizione di prescrizioni obbligatorie relative alla corretta conservazione e lavorazione degli alimenti destinati alla clientela.

Sono attualmente in corso approfondimenti di natura amministrativa e fiscale sulla gestione dell’attività commerciale, esercitata in forza di concessione demaniale marittima.

L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto al lavoro nero e irregolare, fenomeno che danneggia l’Erario, penalizza i lavoratori e altera la concorrenza tra imprese, incidendo negativamente sugli equilibri economici e finanziari del Paese.