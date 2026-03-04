Lavoro irregolare e alimenti senza tracciabilità: sanzionato panificio ad Agrigento

Condividi

Controlli a tappeto della polizia locale in un panificio di Agrigento, dove sono emerse irregolarità sia sul fronte occupazionale sia sotto il profilo igienico-sanitario. Gli agenti hanno effettuato un’ispezione mirata per verificare il rispetto delle normative sul lavoro e sulla sicurezza alimentare.

Durante l’accertamento sono stati individuati due dipendenti non regolarmente assunti. Inoltre, circa quindici chilogrammi di prodotti alimentari sono risultati privi della necessaria documentazione sulla tracciabilità, requisito fondamentale per garantire la sicurezza dei consumatori. Parte degli alimenti, secondo quanto rilevato, sarebbe stata anche conservata in modo non conforme alle prescrizioni previste.

A seguito delle violazioni riscontrate, al titolare dell’attività – un imprenditore cinquantenne del posto – è stata comminata una sanzione amministrativa di quasi 10 mila euro.

Il commerciante ha successivamente provveduto a regolarizzare i rapporti di lavoro dei dipendenti coinvolti, evitando così il provvedimento di sospensione dell’attività.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli periodici disposti per contrastare il lavoro sommerso e garantire il rispetto degli standard igienico-sanitari negli esercizi commerciali del territorio.