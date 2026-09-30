“Lavoro”: batosta su azienda agricola

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A Campobello di Licata i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in occasione di un controllo effettuato insieme a funzionari dell’Inps, hanno riscontrato in un’azienda agricola la presenza “in nero” di tutti i lavoratori, privi dei necessari dispositivi di protezione e sicurezza. Dalle verifiche è emerso che l’intera forza lavoro è stata sprovvista di regolare contratto e non ha ricevuto adeguata informazione e formazione sulla sicurezza. Il titolare, un imprenditore cinquantenne di Campobello di Licata, è stato denunciato. Elevate sanzioni per oltre 25 mila euro. L’attività è stata sospesa.