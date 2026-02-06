Naro, lavori ad alto rischio senza tutele: nel mirino la sicurezza del Comune

Condividi

Un’operazione nata per mettere in sicurezza un edificio storico dopo il passaggio del ciclone Harry ha finito per aprire un fronte delicato sul rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro. È quanto accaduto a Naro, dove nei giorni scorsi alcuni dipendenti comunali sono stati impegnati sul tetto della Chiesa di San Francesco per rimuovere due campane ritenute potenzialmente pericolose.

Un intervento tutt’altro che ordinario: la rimozione di campane in quota rientra infatti tra le attività ad alto rischio, per le quali la normativa impone procedure stringenti, personale specializzato e l’adozione di adeguati sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

A far scattare i controlli sono stati i Carabinieri della stazione di Naro che, insospettiti dalle modalità con cui venivano eseguiti i lavori, hanno segnalato la situazione allo SPRESAL dell’ASP di Agrigento. Gli ispettori, intervenuti per un sopralluogo, avrebbero rilevato gravi criticità sotto il profilo della sicurezza.

Secondo quanto emerso, l’intervento sarebbe stato avviato senza la documentazione prevista dal Decreto Legislativo 81 del 2008, il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Sarebbero risultati assenti anche i dispositivi di protezione individuale indispensabili per i lavori in quota, come imbracature, linee vita e sistemi anticaduta. Non solo: mancherebbero anche il Piano Operativo di Sicurezza e le misure di delimitazione e protezione del cantiere allestito in Piazza Garibaldi.

Le presunte irregolarità riguarderebbero inoltre la formazione del personale. Gli articoli 36 e 37 del Testo Unico impongono infatti al datore di lavoro di garantire un’adeguata preparazione ai lavoratori, soprattutto quando si tratta di attività particolarmente pericolose. Dagli accertamenti sarebbe emerso che gli operai comunali impiegati sul tetto della chiesa non avrebbero ricevuto la formazione specifica né posseduto le abilitazioni necessarie per svolgere quel tipo di lavoro.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha chiarito più volte che nemmeno l’urgenza legata a eventi atmosferici eccezionali può giustificare deroghe alle norme sulla sicurezza. Proprio sulla base delle criticità riscontrate, lo SPRESAL avrebbe avviato ulteriori verifiche e, secondo indiscrezioni, avrebbe contestato una sanzione amministrativa di circa 40 mila euro al sindaco di Naro, in qualità di datore di lavoro.

Resta ora da capire se, oltre alla sanzione economica, la vicenda potrà avere ulteriori sviluppi sul piano amministrativo o penale. Nel frattempo, l’intervento è stato completato dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a rimuovere l’ultima campana rimasta sull’orologio della Chiesa di San Francesco. Conclusi i lavori, Piazza Garibaldi è stata riaperta regolarmente al traffico.