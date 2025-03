L’autore di “Polvere di gesso”, Giuseppe Pullara, incontra gli alunni del Fermi di Aragona

Condividi

“Il tuo valore non dipende dai successi, ma dalla forza con cui affronti i tuoi fallimenti”. È questo il messaggio profondo che consegna Giuseppe Pullara, autore del romanzo autobiografico “Polvere di gesso”, a tutte le persone che incontra, specialmente ai giovani studenti.

Questo prezioso insegnamento lo ha affidato, ovviamente, anche agli alunni dell’I.I.S. Fermi di Aragona in occasione del “Progetto lettura” organizzato dalle sezioni di Agrigento di FIDAPA-BPW Italy e A.N.D.E., associazioni di sole donne impegnate nel sociale.

Dinnanzi ad un’attentissima platea di alunni delle classi 5A SS e 5A IT e 4 A MM dell’I.I.S. Fermi di Aragona ed alle seconde classi delle scuole medie “L. Capuana” di Aragona e “S. Quasimodo” di Villaseta, Giuseppe Pullara ha raccontato delle difficoltà incontrate, e superate grazie alla caparbietà e alla perseveranza, durante il suo percorso universitario.

“Come vincere dopo 28 bocciature” è infatti il sottotitolo del suo romanzo che racconta il suo viaggio nel mondo dell’università costellato di sconfitte che, però, sono state solamente temporanee e, anzi, lo hanno profondamente fortificato.

L’autore del romanzo “Polvere di gesso” infatti riesce a diventare un ingegnere aeronautico e lavora per molti anni in una grande azienda del Nord; ma in seguito all’incontro con fra’ Modestino, un frate di San Giovanni Rotondo molto vicino a Padre Pio, che lo appella “professore” quando ancora Pullara non è mai entrato in un’aula scolastica, decide di licenziarsi e dedicare tutta la sua vita all’insegnamento della matematica, riuscendo a creare un ponte tra la sua materia e la sfera delle emozioni dei ragazzi che sono entusiasti del suo metodo di insegnamento. Attualmente Pullara insegna presso il liceo “King” di Favara.

A coordinare la tavola rotonda è stata Maria Portella, docente di italiano e storia dell’I.I.S. Fermi di Aragona, da sempre vicina alle problematiche degli alunni.

Relatori dell’incontro sono state Concetta Sala, presidente della FIDAPA-BPW Italy sezione di Agrigento, e Carola De Paoli, presidente di A.N.D.E. Agrigento.

“Motivare i giovani a non mollare mai dinnanzi alle difficoltà che presenta la vita è l’obiettivo che ci poniamo ogni giorno all’interno del nostro istituto – ha chiosato la dirigente scolastica dell’I.I.S. Fermi di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio; questo incontro con l’autore Giuseppe Pullara rafforza il nostro impegno quotidiano nel far comprendere ai nostri studenti che è necessario lottare e perseverare per raggiungere i propri obiettivi”.