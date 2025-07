L’autopsia sulla piccola Maria non prima di giovedì

Condividi

L’autopsia su Maria Ciro, 11 anni, la bambina morta a Palermo all’ospedale Buccheri La Ferla dove è giunta con i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul collo, sarà eseguita non prima di giovedì. E’ atteso il conferimento dell’incarico da parte della Procura per l’esame autoptico che sarà effettuato nel reparto di Medicina legale del Policlinico. E sono attesi anche gli avvisi di garanzia, come atto dovuto per consentire alle parti di nominare dei propri consulenti in occasione dell’autopsia. Le indagini, sostenute dalla Squadra Mobile, mirano a comprendere perché vi fosse della benzina in casa, e ad accertare se in casa fossero presenti la madre e il suo nuovo compagno. Gli investigatori hanno ascoltato anche il padre biologico della vittima.