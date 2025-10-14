L’autopsia conferma: Taormina è stato ucciso da un colpo di pistola

Al Policlinico di Palermo è stata eseguita l’autopsia sul cadavere di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso domenica intorno alle ore 3 in via Sminuzza, innanzi al locale della sua famiglia, “O scrusciu”. L’esito dell’esame autoptico, disposto dalla Procura, ha confermato che Taormina è morto a causa di un colpo di pistola alla testa, così come peraltro ammesso dal suo assassino reo confesso, Gaetano Maranzano, 28 anni. A casa di lui è stata trovata una pistola calibro 9.
