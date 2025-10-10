Laurea alla memoria a Sara Campanella

Giovedì 23 ottobre l’Università di Messina conferirà alla memoria la Laurea triennale in “Tecniche di laboratorio biomedico” a Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo da uno stalker. La Rettrice dell’Università, Giovanna Spatari, afferma: “Sara era una studentessa brillante, piena di vita e di progetti. Questa laurea alla memoria non è solo un riconoscimento del suo percorso accademico, il mantenimento di un impegno nei confronti dei suoi familiari, delle amiche e degli amici. Si tratta, piuttosto, della tappa di un percorso di promozione di una cultura contro ogni forma di violenza di genere. In questi mesi i nostri sforzi su questo versante sono stati costanti e il conferimento della laurea non costituirà certo un atto finale, ma un altro tassello di un mosaico più ampio, alla cui realizzazione l’Ateneo è impegnato quotidianamente”.
Notizie correlate
-
Al Teatro Pirandello di Agrigento la stagione 2025-2026 si apre con “Prima Facie” by Suzie MillerCondividi Visualizzazioni 180 15 e 16 novembre 2025 – Teatro Pirandello, Agrigento Arriva per la prima...
-
Un traghetto Made in Sicily per la tratta Lampedusa – Porto EmpedocleCondividi Visualizzazioni 179 A Palermo è stato varato il nuovo traghetto “Costanza I di Sicilia”, costruito...
-
Favara, il sindaco invoca lo stato di calamità naturaleCondividi Visualizzazioni 315 Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, a fronte dei danni provocati dal nubifragio...