Laurea alla memoria a Sara Campanella

Giovedì 23 ottobre l’Università di Messina conferirà alla memoria la Laurea triennale in “Tecniche di laboratorio biomedico” a Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo da uno stalker. La Rettrice dell’Università, Giovanna Spatari, afferma: “Sara era una studentessa brillante, piena di vita e di progetti. Questa laurea alla memoria non è solo un riconoscimento del suo percorso accademico, il mantenimento di un impegno nei confronti dei suoi familiari, delle amiche e degli amici. Si tratta, piuttosto, della tappa di un percorso di promozione di una cultura contro ogni forma di violenza di genere. In questi mesi i nostri sforzi su questo versante sono stati costanti e il conferimento della laurea non costituirà certo un atto finale, ma un altro tassello di un mosaico più ampio, alla cui realizzazione l’Ateneo è impegnato quotidianamente”.