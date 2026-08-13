Latitante da quasi due mesi, 41enne di Cattolica Eraclea si consegna in carcere

Un 41enne di Cattolica Eraclea, condannato a 4 anni e 5 mesi di reclusione per aver organizzato una piazza di spaccio nel paese, si è presentato spontaneamente nel carcere di Sciacca dopo quasi due mesi di latitanza. L’uomo si è reso irreperibile dallo scorso 25 giugno, quando, durante un permesso, invece di raggiungere una comunità terapeutica di Santa Margherita Belice, è fuggito. Dopo le ricerche senza esito avviate dai Carabinieri e dall’amministrazione penitenziaria, il Tribunale di Agrigento lo ha dichiarato latitante. Ritenendosi ormai alle strette, ha quindi deciso di costituirsi.
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