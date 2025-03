L’assessore Carmelo Cantone replica alla nota DC

Condividi

“Prendiamo atto della nota stampa diffusa dai consiglieri della DC e cogliamo l’occasione per ribadire che l’Amministrazione è pienamente consapevole dell’importanza di garantire il decoro urbano e il rispetto delle regole, soprattutto in occasione di un evento di rilevanza internazionale come la Sagra del Mandorlo in Fiore.

L’afflusso straordinario di visitatori, tra cui numerosi camperisti, è un segnale evidente del successo dell’edizione 2025, che ha portato in città migliaia di persone contribuendo all’economia locale e alla promozione turistica di Agrigento. Tuttavia, ciò non significa che si sia abbassata la guardia sul controllo del territorio.

Sin dall’inizio della manifestazione, sono stati predisposti servizi di sorveglianza e regolamentazione della viabilità per gestire al meglio il flusso dei visitatori, compresi i camper. L’Amministrazione sta già lavorando per individuare soluzioni migliorative in vista delle prossime edizioni, valutando spazi dedicati alla sosta di questi mezzi in modo da evitare eventuali disagi.

Invitiamo i consiglieri della DC a considerare il quadro generale dell’evento, che si sta svolgendo senza criticità significative e con un bilancio più che positivo in termini di sicurezza, organizzazione e partecipazione. Il confronto costruttivo è sempre il benvenuto, purché sia finalizzato al bene della città e non a polemiche sterili.

Viva Agrigento, viva la Sagra, viva una città che sa accogliere e crescere!”.

Lo scrive in una nota ‘assessore comunale Carmelo Cantone.