L’assemblea dei soci del Gabbiano di Porto Cervo: Marcello Giavarini rieletto presidente

Condividi

Visualizzazioni 102

Oggi si è tenuta a Bologna presso la sede di viale indipendenza l assemblea dei soci del Gabbiano di Porto Cervo, all ordine del giorno la rielezione del CDA. Rieletti, presidente Marcello Giavarini (già presidente dell’azienda di luce e gas EgoGreen) consiglieri: Enzo Della Monica, Giuseppe Carbonaro, Mario Rea, Roberto Mantini. Continua il programma di ristrutturazione delle infrastrutture e messa in sicurezza, il progetto di espansione commerciale con clienti estero.

Giavarini ha dichiarato:”che gli sforzi strategici commerciali messi in atto dal 2021 hanno dato i loro frutti per cui questo deve essere non un punto di arrivo bensì di partenza e continuare a rilanciare ed investire per rendere il complesso alberghiero sempre più competitivo e appetibile internazionalente”.