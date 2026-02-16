L’assemblea dei sindaci Aica: “Piena fiducia al presidente”

Condividi

L’Assemblea dei Sindaci dei Comuni soci di AICA, riunitasi a seguito delle recenti dichiarazioni apparse sulla stampa in merito a presunte iniziative politiche volte a richiedere una mozione di sfiducia nei confronti dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ritiene doveroso intervenire per ristabilire chiarezza.

L’Assemblea ribadisce la piena fiducia nell’operato della Presidente Dott.ssa Danila Nobile,esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto in una fase particolarmente complessa per il territorio provinciale e per il Servizio Idrico Integrato.

Si ribadisce altresì piena vicinanza al collega Sindaco Vincenzo Corbo per l’impegno istituzionale profuso nella gestione di una fase delicata per la città di Canicattì, riconoscendo il senso di responsabilità e la collaborazione costante dimostrata nel confronto con AICA e con le altre istituzioni coinvolte.

In tale contesto, tentativi di strumentalizzazione politica o richieste di sfiducia avanzate al di fuori delle sedi istituzionali competenti non rappresentano la volontà dell’Assemblea dei Sindaci né riflettono la posizione dei Comuni soci.

L’Assemblea conferma quindi la propria volontà di proseguire, insieme alla Presidente del CdA e a tutte le istituzioni, nel lavoro di riorganizzazione e rilancio del servizio idrico provinciale, nell’interesse esclusivo delle comunità amministrate.

La gestione del servizio idrico non può essere terreno di polemica politica, ma deve rimanere ambito di responsabilità istituzionale condivisa.

I Sindaci dei Comuni soci ribadiscono pertanto il sostegno alla Presidente del CDA e al Sindaco Vincenzo Corbo, nella convinzione che il percorso intrapreso sia quello corretto per garantire stabilità, equità e futuro al servizio idrico del territorio.